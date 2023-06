Nakręciła serial o SOR-ze. "Nie wierzę w żadną sprawiedliwość"

Mam jednak zupełnie inne odczucia niż pani – wydaje mi się, że mamy bardzo dużo propozycji serialowo-filmowych, które opowiadają o fajnym, miłym życiu, które każdy pewnie chciałby wieść, ale ono nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Ale skoro mamy tak różny ogląd sytuacji, to pewnie prawda leży gdzieś pośrodku, czyli content jest bardzo różnorodny. W związku z czym, to od widza zależy, czy chce uciec od tego, co go otacza, bo potrzebuje odetchnąć i przez chwilę pobyć w nierealistycznym świecie, który da mu poczucie nadziei, czy z kolei oczekuje, aby ekranowa rzeczywistość odbijała to, co dotyka go na co dzień.