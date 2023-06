Chyra lepszy od oscarowego aktora? W "Sortowni" bawi się w Boga

Po obejrzeniu czterech odcinków produkcji wciąż zachodzę w głowę, czemu ma służyć powiązanie lekarza z bohaterami w klubie go-go. Intryga jest zagmatwana, ale nie trzyma w napięciu. Wręcz przeciwnie, można odnieść wrażenie, że twórcy celowo przeciągają fabułę i dokładają kolejne postaci, by dopiero w finale wyjaśnić, co mają ze sobą wspólnego. Zdaje się, że scenarzyści "Sortowni" nie znają, a przynajmniej nie praktykują maksymy "co za dużo, to niezdrowo".