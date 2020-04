"Ameryka Express": ostatnie zmagania w Gwatemali i... niespodziewany powrót uczestników

Tym razem uczestnicy musieli się wykazać nie tylko szybkością i sprytem , ale i… słuchem oraz wiedzą na temat polskiej muzyki rozrywkowej. Haczyk? Miejscowi muzycy prezentowali słynne polskie hity na tradycyjnej gwatemalskiej marimbie. Z zadaniem świetnie radziły sobie panie, które wyraźnie miały lepszą pamięć do dźwięków . Szczególnie miło zaskoczona była Patrycja Markowska, gdy usłyszała w jednym z fragmentów hit jej ojca i zespołu Perfect – "Autobiografię".

Muzyczny quiz był tylko miłym akcentem – wszak wyścig toczył się o wysoką stawkę. Kolejnym etapem była gra o amulet. By się do niej zakwalifikować wystarczyło wśród rozległych wód Rio Dulce odnaleźć prowadzącą. Nie było to takie proste, bo… cały czas zmieniała swoje położenie.