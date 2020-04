"Ameryka Express": Filip Sikora o pieszczotliwych zwrotach mamy. "Na początku z tym walczyłem"

- Szczególnie na samym początku bardzo walczyłem z pieszczotliwymi określeniami mnie. Ale mama też wszystkich nazywa pieszczotliwie. Mówiła: "Ale zobacz, nawet do Różala mówię dzidzia, do Colinsów". Odpowiedziałem "No tak, ale ja jestem twoim synem, to będzie inaczej odbierane". Na początku z tym walczyłem, potem dałem listę zakazanych słów, a w końcu machnąłem ręką. Próbowałem dać chociaż dwa zakazane, np. laleczko, prosiłem, żeby to chociaż była lala, ale to też nie działało. No trudno, najwyżej koledzy będą się śmiać - dodał dowcipnie w rozmowie z "Faktem".