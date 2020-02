Grażyna Wolszczak w wywiadzie z synem. Wystąpią razem w "Ameryka Express"

Grażyna Wolszczak gościła w "Dzień Dobry TVN" z synem, Filipem Sikorą. Dumna mama nie omieszkała w zabawny sposób go skomplementować.

- Zobaczymy, co życie przyniesie, ale raczej w aktorstwo to już teraz tak średnio. Zdarzało się, że byłem asystentem reżysera w ostatniej sztuce mamy "Czworo do poprawki" - powiedział w rozmowie z Mateuszem Hładkim.