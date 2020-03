"Ameryka Express": Grażyna Wolszczak z synem Filipem. Wszyscy patrzyli tylko na nich

Już wkrótce wystartuje kolejna edycja programu "Ameryka Express". Jedną z par, która podjęła się wyzwania podróży za jednego dolara dziennie, jest Grażyna Wolszczak i jej syn Filip Sikora. Nie ma co się oszukiwać: to właśnie na ten duet widzowie czekają najbardziej. Wszyscy są ciekawi, jak aktorka i jej dorosła już pociecha poradzą sobie na bezdrożach Ameryki. Póki co, zadali szyku na konferencji prasowej i jak nikt inny przykuwali spojrzenia. Zobaczcie sami!