Alicja z "Love island" gorzko o uczestnikach. Typuje zwycięzcę

Alicja Ostrouch wzięła udział w siódmej edycji "Love island". Od początku sparowana była z Mateuszem, z którym nawiązała bardzo bliską, nawet intymną relację. Wydawało się, że para dotrwa aż do finału, ale niekończąca się zazdrość dziewczyny zaczęła sprawiać problemy. Do tego stopnia, że gdy przyszło do tego, by widzowie wskazali uczestników zasługujących na powrót do Polski, Alicja znalazła się w tym małym gronie. Dziewczyna posprzeczała się z Karoliną Gilon, a chwilę później pożegnała się z programem.