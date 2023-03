Co tam się działo? Spięcie Gilon z uczestniczką "Love island"

W "Love Island" pojawiło się dwoje nowych uczestników. Zanim Marta i Kuba pojawili się w willi, poszli na randki z czterema wyspiątkami. Marta randkowała z Adamem i Wojtkiem, a Kuba z Alicją i Julią. Tylko widzowie wiedzieli, że to uczestnicy, których wcześniej wytypowano do opuszczenia programu. Te osoby, które wybiorą nowi islanderzy, zostaną w programie. Pozostała dwójka będzie musiała spakować walizki i wrócić do Polski.