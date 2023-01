Alicja Majewska komentuje doniesienia na temat swojego stanu zdrowia. "Jakie to dziwne, że mogę chcieć odpocząć"

Alicja Majewska debiutowała na scenie pod koniec lat 60. i choć trudno w to uwierzyć, jej ujmujący głos i wybitna twórczość cieszą fanów już ponad pół wieku. Mimo to 74-letnia gwiazda ani myśli o artystycznej emeryturze, wręcz przeciwnie: intensywnie koncertuje i nagrywa kolejne albumy (średnio co trzy lata). W połowie listopada w ręce fanów trafił kolejny krążek artystki, która śpiewa utwory napisane dla niej przez Włodzimierza Korcza i Artura Andrusa.