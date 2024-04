Aleksandra Grysz cieszy się ciążą. Na przekór wszystkim krytykantom

"Kochani, zamierzam cieszyć się moją ciążą i moim ciążowym brzuszkiem ile sił. [...] Jeśli komuś z Was nie podoba się pokazywanie przez ciężarną brzucha i cieszenie się z nadchodzącego macierzyństwa, to wystarczy tu nie zaglądać. Chociaż pewnie trudno się powstrzymać i lepiej napisać kąśliwy komentarz, prawda? Muszę Was zawieść, tylko Wy na tym tracicie i to tylko o Was taki komentarz świadczy. Ja czasem go zauważę, czasem nawet nie i idę dalej przez moje żyćko, które kocham takie, jakie jest" - stwierdziła Aleksandra Grysz.