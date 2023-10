Alan Andersz apeluje: "Artyści i artystki powinni zabierać głos. Dość siedzenia w bezpiecznych kryjówkach"

- Przeczytałem kiedyś słowa amerykańskiego artysty i aktywisty Paula Robesona, o tym, że "artyści i artystki muszą brać stronę". Bardzo mi to zapadło w głowę i tego się trzymam. Mamy głos, ludzie nas słuchają, mamy zasięgi. Ne tylko możemy, ale wręcz powinniśmy to wykorzystywać, aby mówić głośno o sprawach, które są dla nas ważne i w które wierzymy. A że to czasem wywołuje negatywne reakcje? Trudno, nie można zawsze żyć w bezpiecznej kryjówce. Trzeba czasem, jak to się mówi, wychodzić ze strefy komfortu. Te wybory to jest właśnie taki moment - zapewnia aktor.