Alan Andersz: od dziecięcej gwiazdy do walki o życie. Wypadek sprzed lat sprawił, że urodził się na nowo

Alan Andersz urodził się 4 października, ale to w 2012 roku, jak sam podkreśla, urodził się na nowo. To wtedy cudem wyszedł cało z wypadku, któremu uległ na imprezie innego gwiazdora, Antoniego Królikowskiego. Uraz głowy, którego doznał na skutek upadku, okazał się na tyle poważny, że wywołał wylew krwi do mózgu i pęknięcie czaszki.