Aktorka "The Last of Us" nie darowała. Odpowiada na komentarze o sylwetce

"The Last of Us" od HBO bije rekordy popularności i nie są to puste słowa. Rzadko dzieje się tak, że widownia rośnie z odcinka na odcinek, a taką sytuację mieliśmy w przypadku trzech pierwszych epizodów. "The Last of Us" ustanowiło już rekordy oglądalności pierwszym i drugim odcinkiem, a trzeci to jeszcze przebił. Z danych opublikowanych w sieci przez Nielsena wynika, że do oglądania zasiadło aż 6,4 mln osób. Widownia nie malała, choć pojawiły się spore odstępstwa od gry, rozwinięte wątki, a w przypadku czwartego odcinka także nowe postaci.