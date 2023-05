Aktorka "The Last of Us" boi się swojego ex. "Może być zdolny do zabójstwa"

Ashley Johnson przez lata była znana przede wszystkim fanom gry "The Last of Us", gdzie użyczała głosu Ellie. Gdy HBO zdecydowało się zrobić serialową adaptację gry, do współpracy zaproszono kilka osób związanych z produkcją. Wspaniałym momentem dla widzów i fanów "The Last of Us" był odcinek, w którym pojawiła się Ashley Johnson. Zagrała mamę głównej bohaterki, która tuż po wydaniu na świat dziecka, umiera, ugryziona przez jednego z zarażonych. - Metaforycznie dzięki niej Ellie przyszła na świat. Scena, w której dosłownie wydaje na świat Ellie, jest poetycka i piękna, choć tak bardzo smutna - komentował Neil Druckmann, twórca "The Last of Us".