Historyczne chwile dla HBO. Finał "The Last of Us" bije rekordy. Brutalny triumf

Zainteresowanie było tak ogromne, że w czasie premiery pierwszego odcinka serwery HBO w Stanach Zjednoczonych zaczęły odmawiać posłuszeństwa. To nie przeszkodziło jednak widzom w odpaleniu "The Last of Us". Pierwszy odcinek miał ogromną, bo liczącą 4,7 mln ludzi oglądalność. Dawno już produkcja streamingowa nie gromadziła aż tak dobrych recenzji. A potem było tylko lepiej. "The Last of Us" ustanowiło rekordy oglądalności pierwszym i drugim odcinkiem, a trzeci to jeszcze przebił, bo do oglądania apokalipsy zasiadło przed telewizorami 6,4 mln osób.