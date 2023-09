Aktorka "Rancza" nie chce mieć nic wspólnego z TVP. "To już nie jest telewizja publiczna, tylko partyjna"

Aktorka w najnowszym wywiadzie dla Plejady przyznała, że jest zadowolona z przebiegu swojej kariery: - Zaczęłam grać w teatrze, miałam dobre recenzje, występowałam na scenie z dobrymi aktorami i to mi wystarczało. Nie było we mnie żalu, nie byłam z tego powodu rozgoryczona. Przestałam myśleć o robieniu kariery. Nie było mi to do szczęścia potrzebne. Raczej byłam zainteresowana tym, żeby się w kimś zakochać, wyjść za mąż i urodzić dziecko.