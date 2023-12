Aktor zapytany o sceny seksu. "To dialog między ciałami"

— Wszyscy byliśmy zgodni co do sposobu, w jaki intymność miała zostać opowiedziana i uchwycona na filmie, oraz tego, że tak naprawdę intymność opiera się na kontakcie wzrokowym i zmiennej dynamice władzy. To dialog, który oni prowadzą za pomocą swoich ciał. Myślę, że to naprawdę wnikliwe, a także bardzo prawdziwe. Wszystko zostało omówione, a w miarę jak ja i Matt poznawaliśmy się nawzajem, sceny te stawały się coraz łatwiejsze i bardzie oczywiste, jeśli chodzi o to, jak to zrobić. Odkrywaliśmy to tak samo, jak bohaterowie, jeśli chodzi o sposób opowiadania o intymności - wyznał gwiazdor produkcji.