Ahlena przerwała milczenie po aferze z Eurowizją. "Emocje już opadły"

Ahlena podkreśliła, że był to jej pierwszy występ na tak dużej scenie, "na ekranie Waszych telewizorów i pod lupą milionów z całego świata". Poznała, co to stres, ale gdy fani śpiewali jej piosenkę pod sceną, było to dla niej "niesamowite uczucie". "To 10. miejsce to mój ogromny sukces" - stwierdziła 25-latka, która nadal chce się rozwijać i tworzyć muzykę.