Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w "Hotelu Paradise"? "Nie mam ciała na takie programy"

Agnieszka z ostatniej edycji od czasu do czasu urządza spotkanie na żywo lub sesje pytań i odpowiedzi, by reanimować zainteresowanie sobą. Podczas live'a przyznała, że wie, że ludzi interesuje program, a nie jej życie prywatne. Jest zatem gotowa na koniec przygody z publicznym Instagramem. To tam właśnie wyjawiła, że ma ponoć chłopaka, ale... nie pokaże go aż do czasu zaręczyn. Ktoś jej zadał pytanie o potencjalny udział w innym reality - "Hotelu Paradise". Aga przyznała otwarcie: "Myślę, że nie mam ciała na takie programy".