Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętuje rocznicę. Pierwszy raz pokazała te zdjęcia

Agnieszka i Marcin to uczestnicy drugiego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzów od początku zaskoczyło to, jak bardzo do siebie pasują. Oboje mieli klasę rzadko spotykaną wśród uczestników tego formatu. Podobny sposób wypowiadania się, życiowe cele, styl... dwie idealne połówki? Trudno powiedzieć. Ani nigdy przed, ani po ich historii nikt w programie nie był tak tajemniczy. Aga wraz z mężem wręcz ukrywali się przed kamerami show, nie chcieli zdradzić niczego o swojej relacji, wypowiadając jedynie banalne, okrągłe kwestie.