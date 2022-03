Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" musi się mierzyć z hejtem. Komentuje

W TVN i na Playerze można oglądać siódmą edycję "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Produkcja zdecydowała się nieco zmienić formułę programu, przedstawiając od razu pierwsze małżeństwo, przygotowania do ślubu i ceremonię. Zero tajemnic. Widzowie poznali Agnieszkę i Kamila, którzy zdecydowanie opowiedzieli się za tym, by stworzyć w końcu trwały związek.