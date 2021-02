Agnieszka z "Rolnik szuka żony" wygina się na siłowni. Fani patrzą na jedno

Martyna, Agnieszka i Magdalena zgłosiły się do 7. edycji "Rolnik szuka żony", bo zakochały się w Dawidzie. Ale nie w życiu na gospodarstwie. I jak się później okazało, w Dawidzie też nie do końca. Jedna po drugiej dawały załamanemu farmerowi kosza i wracały do domu. Jako pierwsza na ten krok zdecydowała się Agnieszka. Wszystko dlatego, że pierwszego wieczoru rolnik poświęcił Martynie, jej zdaniem, za dużo czasu. Poirytowana sytuacją nastawiła przeciwko Dawidowi Magdę, po czym oświadczyła, że wyjeżdża. W finałowym odcinku dziewczyna co prawda przeprosiła za swoje zachowanie i stwierdziła, że żałuje podjętej decyzji, ale u widzów niesmak pozostał.