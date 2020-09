Agnieszka Woźniak-Starak nie będzie promować TVN-u

W " Dzień Dobry TVN " ostatnio zaszło sporo zmian. Najpierw Piotr Kraśko przeniósł się z programu śniadaniowego do "Faktów", później z pracy zrezygnowała Kinga Rusin . Szef stacji musiał więc znaleźć kogoś na miejsce tej dwójki. Okazało się, że zastąpią ją Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak . Internauci kibicują tej parze. Spodziewali się, że Woźniak-Starak po roku przerwy wróci do show-biznesu z impetem.

Agnieszka Woźniak-Starak planuje ślub przyjaciółki

Ta jednak ma inny pomysł na swoją karierę. - Dyskutując o prowadzeniu "Dzień Dobry TVN" z Edwardem Miszczakiem, Agnieszka zastrzegła, że nie chce się angażować w zwyczajową promocję formatu, która polega na udzielaniu wywiadów, sesjach, okładkach i eventach. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że dla kolorowej prasy to byłaby doskonała okazja do pytań o jej życie prywatne, a z oczywistych względów nie chce na ten temat rozmawiać i w ten sposób promować swojej pracy. Być może zdecyduje się na jeden duży wywiad, gdy uzna, że jest na to gotowa, ale póki co, tabloidy będą musiały obejść się smakiem. Jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć i usłyszeć jak sobie radzi, będzie musiał włączyć telewizor - zdradziła w rozmowie z Plotkiem osoba z produkcji programu.