Agnieszka Oszczyk wbiła szpilę nowym ludziom w TVP. Nie rozumie, dlaczego nie może pracować

Agnieszka Oszczyk pytana o swoją przyszłość zawodową, zwróciłą uwagę, że formalnie cały czas jest pracownikiem TVP. Jej umowa nie została rozwiązana, ale sama jest "odsunięta od pełnienia swoich obowiązków". "Toczy się w tej chwili spór prawny o to, czy te wszystkie zmiany zostały zrobione legalnie. Myślę, że to sądy będą rozstrzygać, ja mimo tego całego zamieszania wierzę, że w jakiś sposób zostanie to rozstrzygnięte" - stwierdziła dziennikarka.