Agnieszka i Wojtek krytykują "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dziś nie wzięliby udziału w show?

- Ja w ogóle nie żałuję udziału w programie, bo my przeżyliśmy piękną przygodę i dzięki temu mamy też fantastyczną rodzinę. Natomiast jeżeli nie zdecydowałabym się wtedy, to patrząc na dzisiejsze edycje i na to, co się dzieje w programie, jakie są zawirowania, nawet problemy teraz z ekspertami, co była ta cała afera, mnie by to wycofało. Ja bym się nie podjęła tego - powiedziała na nagraniu na YouTube.