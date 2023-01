Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znowu weźmie ślub. "Czasem brakuje sił"

"Czasem brakuje sił. Łączenie pracy (i to nie jednej) z rolą rodzica i prowadzenie jeszcze obok zwykłego 'trywialnego' życia (czyli pranie, zakupy, gotowanie, pamiętaj o urodzinach X, przegląd auta, załatw to i owo… itd.) to niełatwe zadanie. My jeszcze musimy znaleźć czas na zajęcia Tosi na basenie, prace na kanale na YouTubie. Godzenie życia na dwa miasta Kraków-Łódź, organizacja naszego wesela…" - wylicza kobieta.