Agnieszka Gawerska-Jabłonowska nie żyje. Była korespondentką TVP z Rzymu i Watykanu

"Świetna dziennikarka i super koleżanka. Ciepła, mądra, pracowita. To ona przygotowywała się do wejścia na żywo do 'Panoramy' z Placu św. Piotra, gdy odszedł Jan Paweł II. 'Panorama' wtedy jedyny raz w historii, nie została wyemitowana, a na obu antenach TVP pojawił się komunikat przygotowany przez księdza z red. katolickiej. Godzinę później nadaliśmy wydanie specjalne, które zaczęła oczywiście Agnieszka. Profesjonalnie, spokojnie, konkretnie mimo emocji, które rozwalały nas wszystkich. Teraz też nami targają emocje. Aga, zawsze mogliśmy na ciebie liczyć" - wspomina zmarłą były dziennikarz TVP Dariusz Łukawski na Facebooku.