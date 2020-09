Agnieszka Dygant wspomina scenę w "Niani". Fani rozbawieni

Serial "Niania" przez długi czas był jednym z najchętniej oglądanych sitcomów w Polsce. Przygody zwariowanej Frani Maj, która przypadkowo otrzymuje pracę opiekunki do dzieci, co tydzień przyciągały przed ekrany rzeszę zagorzałych fanów. Emitowana w latach 2005-2009 produkcja wypromowała nazwiska wielu popularnych dziś aktorów. To tu oglądać można było Agnieszkę Dygant, Tomasza Kota, Tamarę Arciuch czy Adama Ferencego.