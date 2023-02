Agnieszka Chylińska świętuje sukces ostatniej płyty. Nie ukrywa, że to nie tylko jej zasługa

Płyta "Never ending sorry" to nie pierwszy krążek Agnieszki Chylińskiej, który pokrył się platyną. Jest jednak wyjątkowy z uwagi na okoliczności, w jakich powstawał. Wokalistka ujawniła, że sukces krążka to m.in. "owoc bezsennych lat" i "niekończącej się batalii z człowiekiem, który okradł" ją i jej agentkę.