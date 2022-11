"Mam talent!". Chylińska nie mogła powstrzymać łez. Widzowie ostro krytykują show

- No co można powiedzieć. Pięknie smakujesz tego życia. Jesteś bardzo zdolną osobą. Masz cudowną mamę, serdecznie ją wyściskaj ode mnie, jest cudownym człowiekiem. Twój talent... tu nie ma żadnej dyskusji. Jeśli te emocje faktycznie tak rezonują w ludziach i oni tak bardzo ci ufają, to ja myślę: dziewczyno, świat należy do ciebie - stwierdziła jurorka.