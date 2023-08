Agnieszka Chylińska nie miała sobie równych. Tylko niektórym przeszkadzało to, jak wyglądała

To występ dawnej wokalistki zespołu O.N.A., która w kieleckiej Kadzielni wykonała materiał ze swojej ostatniej solowej płyty, balladę "Kiedyś do Ciebie wrócę", wzbudził najwięcej pozytywnych komentarzy. Pod filmikiem z udziałem gwiazdy zamieszczonym na facebookowym profilu Polsatu znajdziemy ponad 500 komentarzy internautów zachwyconych tym, co pokazała na scenie Chylińska.