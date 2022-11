Agata Młynarska przypomniała słowa swojego ojca. Tak dopiekła Kaczyńskiemu

Ta pierwsza, półsenna, co zaspać się boi, ta druga, kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia, spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta, zmęczona, o snu chwilce marzy, piąta, co wzdycha: 'Pół czarnej zaparzcie', stanęło przede mną dwanaście, dwanaście...".