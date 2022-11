"Na trzeźwo bym tego nie zniósł". Prokop zareagował na słowa Kaczyńskiego

- Kobiety się decydują na dzieci albo się nie decydują. (...) I tutaj trzeba powiedzieć więcej też i trochę otwarcie pewnych rzeczy gorzkich: jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, kobieta też musi dojrzeć do bycia dobrą matką. Ale jak do 25. roku życia daje w szyję - powiedział.