Aga z "Love Island" pochwaliła się nową miłością. Internauci są zaskoczeni

Agnieszka z "Love Island" nie była w programie od początku, jak również dość szybko odpadła, ale mimo to namieszała wśród uczestników. I choć wydawało się, że dosyć długo nie mogła się pogodzić ze stratą Pawła, a jej reakcje podczas oglądania programu były bardzo zaskakujące, ruszyła jednak do przodu. Dziś chwali się nową miłością.

Agnieszka Boryń do willi weszła w trakcie trwania "Love Island" i choć nie pomieszkała tam zbyt długo, zdążyła porządnie namieszać. Początkowo wzbudziła duże zainteresowanie Mikołaja. Szybko jednak okazało się, że z obu stron to nie jest to. Wtedy swoją uwagę skoncentrowała na Pawle - jednym z bliźniaków. I choć wydawało się, że oboje traktują tę relację na poważnie, nie wyszło z tego nic więcej. Agnieszka odpadła z programu, a Paweł skoncentrował się na Monice. Pomimo zapewnień jego nowej sympatii, ich znajomość zaczęła mieć coraz bardziej intymny charakter.