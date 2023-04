Afery z "Love Island" ciąg dalszy. Jay nie gryzie się w język

Każdy uczestnik polsatowskiego reality-show musi podpisać oświadczenie, że nie jest z nikim w związku. Jay nie miał z tym problemu. W programie od razu wpadła mu w oko Ola, ale kiedy dziewczyna przeniosła się do Casa Amor i pojawiła się nowa uczestniczka - Ola B., o pierwszej zapomniał. Nowa islanderka zaprosiła go do "kryjówki", zaczęła się rozbierać i uskuteczniać słowną grę wstępną, ale chłopak uciekł.