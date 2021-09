Afera w programie. Steczkowska była oburzona zachowaniem kolegi

W odcinku "The Voice of Poland" wyemitowanym 18 września piątka jurorów/trenerów sprawdzała kandydatów przybyłych do Trójmiasta. Na tym etapie wyławiane są talenty podczas tzw. przesłuchań w ciemno. Marek Piekarczyk, Sylwia Grzeszczak, Justyna Steczkowska, Tomson i Baron siedzą odwróceni plecami do sceny. A gdy któryś występ zrobi na nich szczególne wrażenie, wciskają czerwony "grzybek" i zapraszają wokalistę lub wokalistkę do swojej drużyny.