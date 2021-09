"The Voice of Poland": Marek Piekarczyk wprawił w osłupienie trenerów

Marek Piekarczyk to chodząca legenda polskiej muzyki rockowej i - jak się okazało w trakcie nagrań - jeden z najbardziej zaskakujących trenerów obecnej edycji muzycznego talent show TVP2. W materiale wideo będącym zapowiedzią sobotniego odcinka "The Voice of Poland" możemy zobaczyć sytuację, która zaskoczyła wszystkich.