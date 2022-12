Afera w "40 kontra 20". "On jej zdjął majty!"

Tom nie krępuje się w ostrych flirtach z dziewczynami. Wcześniej całował się już z Amirą, ale później dał jej do zrozumienia, że nie ma zamiaru niczego deklarować i chce poznawać też inne uczestniczki programu. Po wszystkim Amira powiedziała: - Dżoana, ja ci w pełni oddaję Toma, ja już go nie chcę - na co Dżona odpowiedziała: - Ja też go nie chcę. Jest na glampie, niech sobie znajdzie jakąś glampiarę.