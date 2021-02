Aerobik wodny w "Sanatorium miłości". Panie chyba nie spodziewały się takiej aktywności

Turnus "Sanatorium miłości" na półmetku. Seniorzy zdążyli stworzyć zgraną, wspierającą się ekipę i doskonale się bawią. Trzeba przyznać, że nawet w poprzednich edycjach ekipie programu nie udało się zebrać grupy, która tak szybko by się zaprzyjaźniła i podchodziła do pobytu na zasadzie "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego".

Nie da się też ukryć, że to wyjątkowo aktywna ekipa. Chętnie bierze udział we wszystkich oferowanych zabiegach i atrakcjach. I nawet, jeśli ktoś w ostatniej chwili wycofuje się z zadania lub nie jest w stanie go wykonać, i tak jest dopingowany przez koleżanki i kolegów i doceniany za odwagę.