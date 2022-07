Adrianna z "Królowych życia" o patologii w internecie. "Oglądalność podbija i lajkowaniu sprzyja"

Jednak to nie zmysłowe fotki (autorstwa Kamili Burzymowskiej) były najważniejsze. "Co jest pomocne w karierze? Aż sama, jak to piszę, nie wierzę, ale patologiczne teksty i zachowanie to jest wielu karierowiczów zachowanie. Najwięcej tego się w necie wyszukuje, bo to komentarze prowokuje, oglądalność podbija i lajkowaniu sprzyja. Obserwacje daje się po to, by nie przegapić następnej wypowiedzi czy zadymy, bo tam, gdzie się pali, jadą wozami strażackimi nie po to, żeby zagasić, tylko dolać do ognia benzyny. Jedni się z tego śmieją i ciągną bekę, inni oburzają, ale jeden cel wszyscy twórcy tą zadymą mają: wybić się, zarobić i za nos zwodzić" - czytamy w sieci.