"Królowe życia". Adrianna Eisenbach pręży się nad basenem. Jest z nią młody kochanek

53-letnia Adrianna Eisenbach mocno zwraca na siebie uwagę. To za sprawą liczby jej tatuaży i miejsca ich wykonania: twarz, szyja, uszy, piersi, a nawet wewnętrzne strony stóp czy dłoni. W lutym pochwaliła się na Instagramie, że pobiła rekord Polski na najbardziej wytatuowaną Polkę. Wyliczono, że jej ciało pokryte jest tatuażem w 96,05 proc. Niesamowite jest to, że Adrianna zrobiła to wszystko w dwa lata, chwilę po tym, jak rozwiodła się z mężczyzną, z którym była ćwierć wieku.