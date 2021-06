Ada z "Królowych życia" pojechała w góry z młodszym ukochanym. Nie szczędzili sobie czułości

"Góry to ogromna potęga. Nikt ich nie ruszy, nie zmyje, nie przeniesie ani nie podniesie. Majestatycznie się nam prezentują i jedyne, czego od nas oczekują, to szacunek i respekt do natury (...) Pielęgnujmy, odwiedzajmy, ale nie przesadzajmy. Natura bez człowieka wyżyje, my bez natury cienko byśmy gwizdali, bo nawet powietrza wdychać byśmy rady nie dali" - podzieliła się z internautami refleksją Ada.