Ada z "Królowych życia" bez tatuaży. Pokazała stare zdjęcia. Poznajecie?

Adrianna Eisenbach, która w show-biznesie zaistniała dzięki udziałowi w programie "Królowe życia", przyciąga wzrok nietuzinkową urodą. Kolorowe loki albo warkoczyki i wyrazisty makijaż to zaledwie dodatek do tego, co wyróżnia Adę najbardziej - tatuaży. Jak wyglądała bez nich?