Podjął decyzję o odejściu. Miał ku temu konkretne powody

W popularnym programie TVP cały czas dochodzi do zmian kadrowych. Stacja ma bowiem problem z artystami, którzy otwarcie mówią o swoich poglądach i nie zgadzają się z polityką obecnego rządu. Jakiś czas temu informowaliśmy, że szeregi "The Voice of Poland" opuścił m.in. Michał Szpak. Jak się okazuje, już niedługo w tym gronie znajdą się kolejne gwiazdy.