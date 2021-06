Gąsiewska i Zdrójkowski nie mieszkają razem. Aktorka zdradza powody decyzji

- Adam na przykład strasznie rozrzuca skarpetki. Jest bałaganiarzem i myślę, że sam by się do tego przyznał. [...] Rozmawialiśmy o zamieszkaniu razem, ale to jest nasza wspólna decyzja, że nie chcemy tego. Jestem bardzo rodzinna. Mieszkam z rodzicami, rodzeństwem, mam swoje zwierzaki, urządziłam swój pokój na nowo, a Adaśko od roku mieszka sam i jest mu z tym dobrze. Jest introwertykiem, więc lubi czasem zamknąć się sam w pokoju - mówiła w rozmowie z Plotkiem gwiazda serialu Polsatu "Kowalscy kontra Kowalscy".