Adam z "Sanatorium miłości" przeżywa trudne chwile. Żona wyprowadziła się z domu

Po ślubie zamieszkali w Wolbromiu, w rodzinnym domu Adama. Mężczyzna zajmuje się 96-letnią mamą, która wymaga stałej opieki. - Ona nie chce iść do domu opieki. Jest świadoma, więc nie podejmę za nią takiej decyzji. A przecież na co dzień trzeba jej podawać posiłki, zaopiekować się nią, napalić w piecu, by miała ciepło - wyjaśnia Adam w "Na żywo".