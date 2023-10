Adam z "Love Island" oszustem? Tak twierdzi Weronika

"Kończę temat Adama, bo mnie naprawdę nie rusza to, że on nie zdecydował się na mnie, bo jak miał to zrobić, zdecydować się na jakąkolwiek z nas, skoro poszedł do programu mając dziewczynę. Mógł nie mówić tego innym uczestnikom, którzy potem powtórzyli to mi [...]. Widzę, że nikt nie ma odwagi poruszyć tego tematu, więc ja go poruszam i ja go kończę" - powiedziała Weronika w mediach społecznościowych.