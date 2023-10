Wystarczyło kilka sekund. Po słowach uczestnika "Ślubu" ruszyła lawina plotek

Trwa dziewiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z nowymi ekspertkami. I choć wielu fanów programu miało nadzieję na rewolucję w formacie, to wiele rzeczy pozostało bez zmian - nie wszystkich uczestników dobiera się tak, by stworzyli zdrowy związek, a raczej dla podbicia zainteresowania show. Tak wielu internautów ocenia relację Kingi i Marcina, którzy - ujmując to dyplomatycznie - nie traktują siebie nawzajem z sympatią.