Adam pierwszy raz pokazał się z partnerką, dla której zrezygnował z Asi

Adam i Asia byli uczestnikami czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Oboje z trudem podchodzili do tworzenia relacji, a tym bardziej tej bardziej intymnej. Nie potrafili długo się zrozumieć i do samego końca nie było wiadomo, czy będą chcieli pozostać małżeństwem, czy też zdecydują się na rozwód. Finału jednak absolutnie nikt nie mógł przewidzieć.

"Po co było się zgłaszać do programu i robić komuś nadzieję, skoro wiedział, że ma dziecko w drodze" - czytamy.

Pod zdjęciem toczy się istna debata o to, co powinien zrobić i jak zachować się w stosunku do Asi, która wyrosła na ulubienicę internautów.

"Rozumiem, że nie fair się zachował w stosunku do niej, ale nikt z nas nie wie, co było między nimi, poza kamerami, czego telewizja nie pokazała. Joasia to wspaniała kobieta i na pewno sobie życie ułoży z odpowiednim dla niej mężczyzną. Tego jej życzę. A Adamowi życzę spokoju, cierpliwości i ogromnego dystansu do tego szumu medialnego wokół siebie" - pisze inna osoba.