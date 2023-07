Ada z "Rolnik szuka żony" przeszła przed ślubem metamorfozę. Pokazała zdjęcie z salonu

- U nas zawsze było tak, że to młody jedzie do młodej i tam się odbywał ślub. Jednak jest ta bariera odległości, bo dzieli nas 300 km. Z moich okolic dużo rodzin ma gospodarstwo i nie mogliby sobie wyjechać na te dwa dni i zostawić zwierzęta. Stwierdziliśmy, że lepiej będzie właśnie zrobić tutaj - powiedział Michał, zdradzając, że na podlaskim ślubie będzie bawić się ok. 200 gości.